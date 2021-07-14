Специалист по кибербезопасности высмеял угрозу США принять меры против хакеров

Угрозу госсека США Энтони Блинкена принять меры против российских хакеров высмеял специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Он отметил, что угрозы американской стороны смешны. Специалист уверен, что Госдеп США не сможет принять никаких мер против хакеров в Российской Федерации, передает "ПолитРоссия".

"Очень смешно. Ничего не смогут сделать. Абсолютно", — подчеркнул Вакулин.

Ранее Блинкен заявил, что если российская сторона не предпримет меры против хакеров, которые орудуют на территории страны, в дело вмешаются США. В американском ведомстве рассказали, что Вашингтон работает над объединением союзников для коллективного реагирования на преступления в киберсфере, сообщал сайт 360tv.ru.