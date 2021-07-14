Песков заявил, что в России не может быть компромисса по оформлению однополых браков

России не нужно искать компромиссную форму на фоне требования ЕСПЧ об однополых браках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал требование Европейского суда по правам человека о регистрации однополых браков. Песков подчеркнул, что в России абсолютно однозначная формулировка в Конституции, и компромисса в этом вопросе быть не может.

"И абсолютное число людей, которое это поддерживает", — добавил пресс-секретарь главы РФ.

Президент России Владимир Путин ориентируется на Конституцию, отметил Песков. Позиция граждан свидетельствует об отсутствии необходимости регистрировать отношения однополых пар в РФ.