В Общественной палате анонсировали голосование по обязательной вакцинации в Москве

Онлайн-голосование по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп населения может пройти в Москве.

Такой информацией в среду, 14 июля, поделился председатель столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. Он уточнил, что ведомство рассчитывает получить около 100 тысяч голосов.

"Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29−30 июля", — говорится в сообщении Венедиктова, опубликованном в его Телеграм-канале.

Напомним, Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на 13 июля на территории нашей страны было зарегистрировано 5,833 млн случаев заболевания.