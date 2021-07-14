Захарова раскритиковала британский законопроект о полиции и преступности

Законопроект Великобритании "О полиции, преступности, приговорах и судах" говорит о чрезвычайно низком уровне правовой культуры парламентариев.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, закон имеет размытые формулировки и полиция получит расширенные полномочия.

"Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены. В частности, полиция сможет перейти к активным действиям, если сочтет, что превышен "допустимый уровень шума", — подчеркнула она.

Ранее Захарова посоветовала американской стороне переключиться с "русской угрозы" на НЛО. Так она прокомментировала заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что его регулярно прослушивала разведка, сообщал сайт 360tv.ru.