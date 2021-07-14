Шугалей: административные меры не помогут Зеленскому искоренить русский язык на Украине

Русский язык не искоренить с территории Украины, как бы ни старался президент Владимир Зеленский, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ранее Зеленский заявил, что украинский является единственным государственным языком в стране. В связи с этим все, кто работает в сфере обслуживания клиентов, обязаны говорить исключительно на нем. Нарушителям закона грозит штраф. Зеленский считает, что жителей страны раздражает русский язык. Кроме этого, президент Украины уверен, что русский язык не принадлежит России.

Шугалей не согласился с такой вызывающей позицией Зеленского. Он отметил, что Киев просто пытается ввести всех окружающих в заблуждение, пишет ФАН.

"Это не Зеленскому решать, кому принадлежит русский язык, а кому — нет. Русский язык, безусловно, принадлежит России", — подчеркнул социолог.

Когда Украина была в составе СССР, все отлично говорили на русском языке. Его уже не убрать с территории страны, как бы ни старался Зеленский. Половина украинцев говорят на нем и никакие административные меры тут не помогут, констатировал Шугалей.