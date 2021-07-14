Кузнецова назвала преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID-19

Обсуждать вакцинацию российских подростков от новой коронавирусной инфекции пока преждевременно.

Сейчас в стране нет зарегистрированной вакцины для этой категории населения. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Для этого нужно провести полноценные клинические исследования", — подчеркнула она.

Но даже когда вакцина будет зарегистрирована, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. По словам Кузнецовой, когда речь идет о здоровье детей, нужно подходить к этому вопросу максимально серьезно.