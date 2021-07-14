Омская область. Мэр Омска Оксана Фадина призналась, что ей пришлось похудеть на 20 килограммов, чтобы поставить прививку от COVID-19. Чиновница сообщила, что такая мера потребовалось для стабилизации давления.

Красноярский край. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил правительству Красноярского края снизить стоимость строительства метрополитена в региональной столице. Представить новую смету власти должны в течение двух недель.

Республика Коми. Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер отказался присутствовать в суде на рассмотрении апелляции по его уголовному делу о мошенничестве. Интересы осужденного будет представлять московский адвокат.

Республика Саха. Роспотребнадзор в Якутии обязал работодателей после 15 августа отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Постановление касается не только крупных организаций, но и малого бизнеса. На ближайший месяц оно носит рекомендательный характер.

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Республика Бурятия. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с правительством Бурятии начали реализацию проекта «100 домов для врачей». Согласно программе, медикам компенсируют часть средств при ипотечном кредитовании на приобретение жилья в сельской местности.

Саратовская область. Депутаты облдумы региона озаботились маленькими зарплатами местных работников «Почты России». По их словам, из-за этого в отделениях зачастую не хватает сотрудников. Пути решения проблемы народные избранники договорились искать на заседании профильного комитета по социальной политике.

Камчатский край. На Камчатке власти намерены помочь сотрудникам скорой помощи повысить эффективность работы, поскольку в регионе возросла нагрузка на медиков из-за третьей волны коронавируса. В правительстве решили наладить маршрутизацию, обеспечить фельдшеров бутилированной водой и своевременными выплатами.

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Тюменская область. Депутаты тюменской облдумы досрочно прекратили полномочия коллеги по парламенту Николая Бабина, представлявшего ЯНАО, в связи с его смертью. Народному избраннику было 76 лет. Предположительно он скончался от последствий коронавируса.

Челябинская область. Заместитель начальника ПФР в Челябинской области, задержанный за получение взятки в размере 3 млн рублей, Александр Орехов дал показания против своего руководства. В настоящее время по его наводкам проходят обыски, в том числе в доме управляющего пенсионным фондом Виктора Чернобровина.

Санкт-Петербург. Репетиция парада военной авиации прошла в небе над Санкт-Петербургом в преддверии празднования Дня ВМФ. Несколько истребителей перепугали жителей центральной части города громким гулом.

Краснодарский край. В Краснодаре депутаты законодательного собрания региона в первом чтении одобрили закон, предполагающий строительство частного крематория. По их словам, альтернативный вид захоронения в последнее время начал пользоваться в крае большим спросом.

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Нижегородская область. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил законность вырубки лесного массива в районе Щелоковского хутора. На месте пустыря вскоре должны начать строить жилые дома. По словам главы региона, эта территория уже давно была определена под застройку и не принадлежала парку.

Хабаровский край. Депутат хабаровской городской думы Александр Федчишин подал документы на участие в сентябрьских выборах в Госдуму. Народный избранник будет избираться от партии ЛДПР.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров в честь празднования Курбан-байрам объявил 19 июля выходным для госслужащих, назначенных на должности им лично, с сохранением зарплаты. Руководителей иных госорганов он обязал принять то же решение. А вот для муниципалитетов распоряжение носит рекомендательный характер.

Новосибирская область. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пока не планирует вводить обязательную вакцинацию в регионе. По его словам, жители добровольно идут за прививками в поликлиники.