Володин жестко ответил ЕСПЧ на призыв узаконить однополые браки в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал призыв Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) узаконить однополые браки в России.

Как отметил депутат, судьи ЕСПЧ должны уйти в отставку, так как они показали незнание законов России и полное отсутствие квалификации.

"Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется", — написал спикер ГД в Telegram-канале.

Володин напомнил о Конституции России, согласно которой у нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Навязать чужие ценности не получится, говорит он. В документе есть норма, которую поддержало абсолютное большинство, — о защите "института брака как союза мужчины и женщины", цитирует Володина сайт 360tv.ru.