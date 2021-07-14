Суд в Петербурге оставил без изменения меру пресечения Хованскому

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения Юрию Хованскому. Молодого человека оставили в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

Судебная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу и не изменила ранее принятого решения в отношении популярного блогера. В настоящий момент Юрий Хованский продолжает находиться под арестом после исполнения песни о "Норд-Осте", сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, скандально известную композицию блогер исполнил во время своего прямого эфира. После этого инцидента на молодого человека завели уголовное дело об оправдании терроризма и задержали. В суде подчеркнули, что Юрию Хованскому возбраняется продолжать преступную деятельность.