Украинские ветераны пошли на штурм Верховной рады из-за размера пенсий

Акция пенсионеров силовых ведомств Украины за пересмотр мизерных пенсий 14 июля переросла в настоящий бунт: около тысячи человек из разных украинских городов прорвали кордон полиции у здания Верховной рады, передает УНИАН. Правоохранительные органы ответили ветеранам слезоточивым газом.

Как дошло до штурма Рады?

Демонстранты выдвинули ультиматум: либо пересмотр пенсионных начислений (в большую сторону, конечно) до 14 августа, либо в Киеве начнутся более радикальные действия — звучит угрожающе, но пока речь идет только о марше в украинской столице. После митинга у Верховной рады протестующие хотели пойти к зданию кабинета министров Украины.

Участники акции ждали парламентариев, с которыми хотели пообщаться. Но депутаты к ним не вышли. Игнорирования своих требований экс-силовики не потерпели и, как обещали, прорвались через забор и кордон Нацгвардии. Попасть в здание не вышло: действующие силовики оттеснили коллег на пенсии. Часть участников акции пошла на перекрытие улицы Грушевского.

Судя по видео с места событий, масштабы акции впечатляющие, а озвученное изданием УНИАН количество протестующих («около тысячи человек») на первый взгляд кажется преуменьшением.

Что обещают власти?

Президент Владимир Зеленский 10 июля поставил правительству задачу принять меры для «восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам». Сроки не обозначены — по всей видимости, из-за этого бунт так и не удалось предотвратить. Бывших военных и силовиков абстрактные обещания не устроили.

В Офисе президента Украины объяснили маленькие пенсии «несовершенными изменениями» в законе об индексации доходов украинцев. С целью выгородить Зеленского и его кабмин как бы невзначай подчеркивается: эти изменения были приняты «еще в 2017 году», а вопрос об индексации пенсий военных урегулировать не успели.

«Для восстановления справедливости по инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, пребывающим на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет Министров Украины примет на очередном заседании», — утверждают в пресс-службе Офиса.

Примет кабмин постановление или нет — большой вопрос. Примечательно, что закон предлагается оформить «задним числом»: доплаты в размере 2000 гривен военные пенсионеры должны получать с 1 июля. А сегодня уже 14-е.

Для участников боевых действий, утративших трудоспособность (вероятно, речь идет преимущественно о «ветеранах АТО», что стали инвалидами на войне в Донбассе), власти предусмотрели повышение выплат на 700 гривен (около 2 тысяч рублей). Таких на Украине 40 тысяч человек.

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По словам Зеленского, у государства «есть ресурс для исправления несправедливостей». Снова подчеркивается: о пенсиях для военных и силовиков не подумали предыдущие власти. Почему нынешние власти не решали вопрос с мая 2019 года, когда новый президент вступил в должность, не уточняется.

«Поэтому появившийся ресурс будет направляться в первую очередь на поддержку украинцев и на исправление тех несправедливостей в социальной политике, которые мы унаследовали от предыдущей власти. В частности, будет преодолена диспропорция в пенсионных выплатах для военных», — заключили в Офисе Зеленского.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что цена газа в стране однозначно будет расти, поскольку теперь связана с мировыми ценами на «голубое топливо». Так, за июньское повышение стоимости газа на европейском хабе в Голландии пришлось заплатить украинским потребителям.