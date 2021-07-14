"Настал момент": в Крыму предложили создать платформу по спасению Украины

Необходимо создать платформу по спасению Украины от развала государственности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, русские и украинцы являются одним народом, поэтому Россия должна защитить соседей от западных кураторов и внешнего управления. Настало время создать специальную платформу для этого, отметил Константинов.

"Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности", — сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин обнародовал 12 июля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Он выразил надежду на то, что украинские власти ознакомятся с материалом и поднимут необходимые документы, говорится на сайте 360tv.ru.