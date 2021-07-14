«Главное люди, а не талисманы»: Губерниев оценил маскотов олимпийской сборной России

Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы российской сборной на Олимпиаде в Токио — Мишку-неваляшку и Шапко-кота. Новые символы были разработаны для летних Олимпийских игр еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Видео-презентация талисманов спровоцировала бурное обсуждение в Сети. Пользователи заострили внимание на внешности Мишки и Кота. Многие беспощадно раскритиковали вид символов и их создателей.

«Бездушные оба какие-то. Будто робот нарисовал», — поделился мнением пользователь с ником NN.

«Это что за убожество! Какой дизайнер? Пятиклассник что ли. Просто позорище», — возмутился Серж.

«Дрянь редкостная. Вы пугать кого то там собрались?», — спросил Ivan F.

Однако не все оказались столь категоричны к талисманам. Некоторые отметили, что Машка и Кот выглядят мило, приветливо и вызывают улыбку. Также были сторонники того, что минималистичный стиль, похожий на аниме (вид японской мультипликации), понравится жителям Страны восходящего солнца.

olympic.ru / Олимпийский комитет России

«Я очень спокойно отношусь к подобного рода символам и считаю, что у нас прекрасная команда, которая может и с талисманами добиваться успеха, и без талисманов. У нас очень хорошее поколение спортсменов, которые способны здорово выступить на Олимпиаде», — сказал Губерниев.

Спортивный комментаторв беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что российские спортсмены добьются успеха без каких-то талисманов.

Он добавил, что главное сейчас не талисманы, а поддержка страны и народа, которая нужна российской команде. Как и другие участники, россияне будут выступать без зрителей, но при этом еще без флага и гимна.

«А талисманы вообще не играют особой роли нигде, потому что самое главное — это люди, а не талисманы», — заключил комментатор.

Летние Олимпийские игры в этом году пройдут с 23 июля по 8 августа. Примечательно, что грядущие Игры впервые в истории проведут в нечетный год. Однако из маркетинговых соображений Олимпиада сохранит приставку «2020».