В медиацентре "Патриот" обсудят, как качественно изменить жизнь инвалидов

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" соберет журналистов для обсуждения насущных вопросов, которые касаются людей с ограниченными возможностями в России.

Более 11 миллионов человек в России имеют инвалидность, из них 680 человек — дети. На предстоящей пресс-конференции спикерам зададут самые важные вопросы, ответы на которые хотят знать люди с ограниченными возможностями.

Участие в обсуждении примут президент СПБ ОПОИ "На коляске без барьеров" Юлия Яганова, ведущая программы "Откровенно о разном" Ксения Иванова, ведущая программы "Сила вдохновения" Инна Марковская, руководитель модельного агентства Inclusion Анна Алмазова, директор благотворительного фонда "Мы здесь" Евгения Дубинина, председатель благотворительного фонда "Мы здесь" Виктория Безнос, передает ФАН.

Журналисты узнают, как качественно изменить жизнь инвалидов и можно ли защитить их права на достойную жизнь. Как маломобильные слои населения смогут принять участие в предстоящем голосовании, которое состоится в сентябре. Поговорят и о внешнем виде людей с инвалидностью, о специфике их одежды. Вопрос, который также остро стоит на повестке: как пандемия изменила качество жизни ограниченных людей.

Эти и другие вопросы зададут на пресс-конференции в медиацентре "Патриот". Встреча состоится 14 июля в 13:00 по московскому времени.