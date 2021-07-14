Баширов о реакции на статью Путина: сейчас в Киеве немножко в шоке

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» предназначалась в основном для граждан РФ и Украины. Но в Киеве от нее немного в шоке.

Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов, рассуждая в интервью изданию «Украина.ру» о том, какой посыл содержит статья российского президента, и кому этот посыл адресован.

По словам эксперта, несмотря на то, что Владимир Путин говоря в статье о системообразующих народах, помимо русских и украинцев упомянул еще и белорусов, его труд предназначен в первую очередь для граждан РФ и Украины

«Когда президент Путин говорит о трех составляющих одного народа, которые потом имели право на самоопределение в виде нации, он как раз упоминает русских, украинцев и белорусов. Но, конечно, акцент на граждан Украины. Именно поэтому статья опубликована на двух языках — на русском и украинском. Хотя, на мой взгляд, конечно, ее переведут на многие другие языки», — рассуждает Баширов.

При этом говоря о реакции Киева на статью, эксперт высказал мнение, что украинские власти находятся в шоке. Особенно, по словам Баширова, украинских политиков шокировали заявления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости выполнять Минские соглашения и имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера», определяющую логистику действий. Тем более, что это было сказано лично украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чей визит в Берлин состоялся как раз на фоне выхода статьи Владимира Путина и упомянутого в ней мнения, что Киеву Донбасс не нужен.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Спорить с историей очень сложно — о том, как двигались границы, а в части идеологических посылов президента — там надо или отвечать серьезно, или промолчать. Но пока им сказать, очевидно, нечего. Будут думать. Но что-то скажут», — добавил Баширов в заключение.

Напомним, в день выхода статьи президента РФ о единстве русского и украинского народов украинский Лидер Владимир Зеленский поспешил прокомментировать ее, заявив, что готов обсудить исторические вопросы во время личной встречи с автором.