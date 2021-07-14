Стало известно, когда у сборной России появится новый тренер

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, отечественный специалист возглавил сборную России в 2016 году.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера футбольной сборной. По словам главы ведомства, до начала отборочного цикла на ЧМ-2020 у национальной команды будет наставник.

"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира", — уточнил Матыцин, отвечая на вопрос журналистов во время встречи с российскими атлетами, готовящимися к поездке на Игры в Токио.

Он также обратил внимание на то, что национальную команду России обязан возглавить специалист с опытом работы в сборных.

Сборная России неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своем квартете. Россияне крупно проиграли бельгийцам (0:3), минимально выиграли у финнов (1:0) и потерпели поражение от датчан (1:4).