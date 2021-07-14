ОКР показал талисманы российской сборной на Играх в Токио

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Олимпийский комитет России (ОКР) презентовал официальные талисманы российской сборной на токийских Играх. Представление прошло в студии телеканала "Матч ТВ".

""Команда России" — проект ОКР, объединяющий спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях, и российских болельщиков", — отметил арт-директор "Студии Артемия Лебедева" Егор Жгун.

По его словам, надо было придумать такие талисманы, которые нравились бы всем. Жгун обратил внимание, что кот — это собирательный образ абсолютно всех русских котов. Дизайнеры, по его словам, не могли пройти мимо истории с медведем на форме российских синхронисток. Кроме того, медведь издавна является символом страны.

Отмечается, что имена для талисманов в течение 14 дней будут выбирать болельщики. Голосование будет проходить на страницах проекта в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) заставил убрать изображение медведя с купальников российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в преддверии ОИ.