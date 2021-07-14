Знаменитое граффити с Джорджем Флойдом уничтожила молния

В Толедо, штат Огайо, известное граффити с погибшем при задержании в Миннеаполисе Джорджем Флойдом уничтожила молния, сообщает издание Toledo Blade. Изображение невольной иконы движения Black Lives Matter продержалось на стене около года.

Как сообщили журналисты, на место сразу прибыла полиция, которая огородила периметр лентами, а также начала изучение места происшествия. Представители мэрии Толедо также оперативно заявили, что они «убиты горем». Городская комиссия по искусству уже приступила к восстановлению арт-объекта.

The George Floyd Memorial mural at Summit and Lagrange in Toledo has come down. No word yet on the circumstances #13abc pic.twitter.com/SkB2eDhijB — Shaun Hegarty (@Shaun_Hegarty) July 13, 2021

Как уточняется, само здание осталось нетронутым. Пострадал только небольшой участок стены.

Эту ситуацию прокомментировал «Политике Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей консервативного интернет-сообщества 1337const. Он обнаружил в этом некий мистический промысел, а также вспомнил о прошлогоднем обряде изгнания бесов на месте проведения митинга Black Lives Matter, который провел архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне. Кирюшкин считает, что таинство необходимо срочно повторить.

«Флойду, который сейчас находиться на небесных плантациях, видимо, не понравилось граффити, и он решил таким образом выразить свое недовольство. Я считаю, что нужно незамедлительно обратиться к архиепископу Сан-Франциско, который в 2020 году проводил обряд изгнания бесов на месте проведения митинга BLM, чтоб он разобрался и с этой чертовщиной», — заявил Кирюшкин.

Ранее представители BLM объявили о создании нового штата в США, который собираются назвать в честь Джорджа Флойда.