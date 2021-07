Знаменитое граффити с Джорджем Флойдом уничтожила молния

В Толедо, штат Огайо, известное граффити с погибшем при задержании в Миннеаполисе Джорджем Флойдом уничтожила молния, сообщает издание Toledo Blade. Изображение невольной иконы движения Black Lives Matter продержалось на стене около года.

Как сообщили журналисты, на место сразу прибыла полиция, которая огородила периметр лентами, а также начала изучение места происшествия. Представители мэрии Толедо также оперативно заявили, что они «убиты горем». Городская комиссия по искусству уже приступила к восстановлению арт-объекта.

The George Floyd Memorial mural at Summit and Lagrange in Toledo has come down. No word yet on the circumstances #13abc pic.twitter.com/SkB2eDhijB