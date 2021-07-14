Сервис и влияние пандемии на популярные у россиян курорты обсудят в медиацентре "Патриот"

Цены, уровень сервиса и влияние пандемии на популярные курортные направления у российских туристов обсудят в эфире, который организует Медиагруппа "Патриот".

Популярными туристическими направлениями у россиян в этом году стали Краснодарский край, Крым и Абхазия. Власти Кубани обязали с 1 августа всех отдыхающих делать прививки от коронавируса. Как это повлияет на бизнес, расскажут в ходе эфира.

Также участники обсудят повышение спроса на путешествия в Абхазию, который вырос в два раза и популярность у россиян поездок в Крым. Мероприятие пройдет 14 июля в 16:00, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).