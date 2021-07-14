Михаил Боярский переносит COVID-19 дома

Российский актер Михаил Боярский переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме.

На данный момент артист находится дома. Боярский был ранее привит от COVID-19, поэтому болезнь протекает без серьезных осложнений. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Изначально исполнитель главной роли в кинофильме про трех мушкетеров находился дома несколько дней, после чего был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Однако позднее актера вновь отпустили лечиться домой.