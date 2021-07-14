Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину

Арестованный белорусскими правоохранителями гражданин России Егор Дудников признал вину, сообщили в Следственном комитете республики.

Напомним, 20-летнего россиянина обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно белорусским законам, за это Дудникову может грозить более двух лет тюрьмы.

Его задержали 5 мая в центре Минска по делу Telegram-ресурса "Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ", который был признан в стране экстремистским. В настоящий момент Дудников находится под стражей. Такую меру пресечения ему продлили до 6 августа.