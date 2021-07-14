В Германии рассказали о выгоде Меркель при сделке с США по «Северному потоку — 2»

Карьера канцлера Германии Ангелы Меркель приближается к завершению спустя 16 лет непрерывного правления, а потому визит в США на встречу с президентом Джо Байденом станет для обоих не просто прощальным визитом, а попыткой закрыть неразрешенные вопросы в американо-германских отношениях. Об этом пишут журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В издании считают, что главная роль в диалоге лидеров стран будет отведена строительству российского газопровода «Северный поток — 2», поскольку этот проект — главный камень преткновения между Берлином и Вашингтоном. В этой связи журналисты отмечают и роль Украины, которая подливает масла в огонь страхами о «потенциальной угрозе безопасности» в случае введении «СП-2» в эксплуатацию.

«Вряд ли это совпадение, что визит [президента Украины Владимира] Зеленского в Берлин состоялся перед самым отъездом Меркель на переговоры в США», – отмечают в Süddeutsche Zeitung.

Немецкие издатели подметили, что на встрече с Зеленским канцлер ФРГ попыталась снизить тревожность Киева о будущем украинского газового транзита. Она заверила собеседника, что считает необходимым сохранять поставки топлива через бывшую советскую республику и пообещала в дальнейшем отстаивать эту позицию, в том числе на предстоящих переговорах с Байденом в Вашингтоне.

Федеральное агентство новостей /

«Перед отъездом Меркель в Вашингтон так и осталось неясным, будет ли окончание строительства газопровода "Северный поток — 2" обусловлено наличием юридической нормы типа "смертельного выключателя" (kill switch – англ.) — требованием немедленного отключения любого транзита в том случае, если Россия оставит украинский трубопровод совсем пустым», – написали журналисты.

Потенциальные преемники Меркель Армин Лашет (ХДС) и Олаф Шольц (СДПГ) в ходе последних выступлений обозначили, что создание «смертельного выключателя» Германией все же предусматривается, сообщают журналисты.

Байден тем временем больше не собирается противостоять строительству «СП-2», но за это попросит Германию оказать ответную услугу. На встрече с канцлером, которая состоится уже завтра, 15 июля, хозяин Белого дома предложит ужесточить антикитайскую риторику.

«Взамен Меркель дадут еще покупаться в лучах славы в США. Она будет объявлена почетным доктором очередного в ее карьере университета — на этот раз университета Джона Хопкинса. Это уже восемнадцатый университет, решивший увенчать госпожу Меркель докторским ученым званием», – сообщили авторы статьи.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал «Политике Сегодня» визит Зеленского в Германию. По его словам, Украина вновь пытается создать вокруг строительства «СП-2» «геополитическую и милитаристскую истерию».