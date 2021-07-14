Жена солиста "Звуки Му" Петра Мамонова заявила об ухудшении его состояния

Основатель рок-группы "Звуки Му", 70-летний советский и российский музыкант Петр Мамонов по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, рассказала жена музыканта.

Ольга Мамонова вышла на связь с журналистами и сообщила им актуальные данные о состоянии госпитализированного 27 июня супруга. Женщина резюмировала, что положительной динамики в его ситуации пока нет.

"Ничего хорошего, все хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо сложнее пошло со вчерашнего дня", — приводит слова Мамоновой сайт 360tv.ru.

Супруга музыканта уточнила, что обладает и другой информацией о его состоянии, однако по просьбе сына не афиширует эти данные. По мнению врачей, об отключении Мамонова от аппарата ИВЛ речь пока не идет, подытожила она.