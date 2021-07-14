Совфед хочет запретить плавающие ставки по ипотеке

В Совете Федерации разработали законопроект, подразумевающий запрет плавающих ставок по некоторым кредитам, в том числе и по ипотечным.

Документ, запрещающий с 1 апреля следующего года плавающие ставки по некоторым видам потребительского займа, вскоре направят на рассмотрение Госдумы РФ. Предложение касается тех случаев, в которых сумма кредита или обязательства не превосходит минимальный установленный в стране размер.

"Аналогичный запрет предлагается распространить и на займы сроком свыше 20 лет, а также на срок менее года", — сообщают "Известия".

В документе поясняется, что инициатива направлена на защиту интересов заемщиков, являющихся физическими лицами. Плавающие ставки не подходят россиянам с низкой финансовой грамотностью, говорится в статье.