Власти Пермского края ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Вакцинацию от коронавируса должны пройти работники нескольких сфер, в том числе сотрудники заведений общественного питания и транспортных предприятий.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев постановил обеспечить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных групп граждан. Текст документа был опубликован на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно тексту постановления, вакцинацию должны пройти сотрудники салонов красоты, бассейнов, бань, фитнес-клубов, спортивных и оздоровительных комплексов. Также правило затрагивает работников заведений общественного питания, детских игровых центров, театров и кинотеатров. Первый компонент противокоронавирусного препарата необходимо ввести до 15 августа, второй — до 15 сентября.

Вакцинация является эффективным способом формирования иммунитета к коронавирусу. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме.