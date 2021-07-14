Без крещенских морозов. России предрекли «европейские» зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что известные морозные «русские зимы» через 30 лет могут отступить. Из-за изменения климата зима в России может потеплеть примерно на 3–5 градусов и будет все больше походить «европейские зимы».

Впрочем, такие климатические перемены полностью не упразднят морозы, но они, вероятно, станут редким явлением.

«В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20–25 градусов мороза. <…> Если похолодание, то оно будет серьезное», — объяснил синоптик.

Также Вильфанд посоветовал не верить народным приметам и не искать связи между температурой жарких и холодных сезонов. После жаркого лета может прийти как теплая, так и морозная зима.