Вспышка COVID-19 зафиксирована на авианосце Queen Elizabeth ВМС Британии

Около сотни членов экипажа авианосца Queen Elizabeth Военно-морских сил Великобритании заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает BBC.

По данным официального представителя авианосной группы, вспышку болезни на борту корабля выявило плановое тестирование среди моряков. Заболевшие есть и на других кораблях группы. В этой связи членов экипажа обязали носить медицинские маски и соблюдать дистанцирование.

"Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание", — сказала представитель ВМС Британии.

Ранее стало известно, что случаи коронавирусной инфекции наблюдаются среди членов британского командования. Ключевые военные чиновники были вынуждены уйти на самоизоляцию. Среди них и министр обороны.