Прокурор запросил для экс-замглавы свердловского СК 11 лет тюрьмы

Бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко намерены отправить в колонию строгого режима на 11 лет.

Гособвинитель запросил такое наказание и для бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Кроме того, Бусылко и Чуличкову могут назначить штраф в пятикратном размере от суммы полученной взятки — 10 млн рублей. Также прокурор сказал, что фигурантов могут на 10 лет лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы.