Стало известно, почему принцесса Анна была против свадьбы Меган Маркл и Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году, однако не все члены королевской семьи были рады такому решению.

По словам писательницы Колин Кэмпбелл, принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II и ныне покойного принца Филиппа, не была в восторге от брака принца Гарри и Меган Маркл.

"Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы", — процитировала Кэмпбелл слова принцессы для Express.

По мнению принцессы Анны, Меган Маркл просто стремиться привлечь к себе внимание. Также известно, что дочь Елизаветы II и графиня Уэссекская Софи проигнорировали Гарри во время похорон принца Филиппа.

Об отношениях принца Гарри и актрисы Меган Маркл стало известно в 2016 году. А спустя два года пара сыграла свадьбу. По некоторым данным, отговорить герцога от этого шага пытались его родной брат принц Уильям, отец и сама королева.