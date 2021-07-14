«Под вранье развалили страну»: Пушков прокомментировал интервью Кучмы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал интервью второго президента Украины (1994-2005 гг) Леонида Кучмы. Особенно парламентарий заострил внимание на словах Кучмы о сплошном вранье, которое вкладывали в головы простых украинцев.

«По его словам, украинские адепты незалежности сознательно врали людям, будто Украина кормит всю Россию. А ведь она получала из России нефть и газ по цене ниже цены воды и чая. Тотальное вранье стало главным инструментом майдана. Под вранье развалили страну», — резюмировал сенатор.

Накануне Леонид Кучма дал интервью журналистам проекта «30 лет распада СССР. История в лицах». Экс-президент рассказал, что в период развала Советского Союза киевские власти откровенно лгали избирателям о том, что Россия зависит от Украины, а не наоборот. И люди верили обещаниям и словам политиков.

Кучма напомнил, что на пороге 1990-х Украина получала газ и нефть по ценам дешевле «чая и воды». А когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам, на Украине произошла гиперинфляция. Экс-президент сделал вывод, что киевские власти занимались самоуничтожением и в итоге страна растеряла научный, технический и человеческий потенциал, который теперь невозможно восстановить и за 20 лет.