Большие деньги и хитрые маневры: что осталось «за кадром» встречи Путина и Лукашенко

На первый взгляд встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 июля прошла для последнего крайне удачно: договорились о кредитах для Минска и сохранении цен на российский газ в следующем году на уровне 2021 года. Эксклюзивно для Белоруссии индексироваться они не будут, рассказали в Кремле.

Примечательно, что объем кредитной поддержки обсуждали «в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли» — так сформулировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Именно из-за налогового маневра Минск три года добивался от Москвы компенсации подорожания нефти из РФ (издержки для РБ с 2019 по 2024 год должны были составить около 10 миллиардов долларов).

Кажется, теперь Лукашенко убытки своей страны компенсировать все же смог. Евросоюз, штампующий санкции против Белоруссии практически каждую неделю и поддерживающий оппозицию, снова толкнул республику в теплые объятия России после «нефтяного кризиса» прошлых лет, охладившего отношения братских стран. Минск и Москва договорились обо всем буквально за несколько встреч высшего уровня. А что осталось за кулисами?

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Санкционная «инфекция» и опасная оппозиция

На встрече под Петербургом также затронули тему санкционного давления на Белоруссию со стороны Евросоюза. Российский президент выразился метафорично: несмотря на коронавирус «и другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, имеются в виду санкционные всякие события», Белоруссия обслуживает все кредиты.

«Более того, как мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 млрд. В этом смысле Беларусь надежный стабильный партнер», — цитирует Путина белорусский телеканал ОНТ.

Отдельно Лукашенко упомянул о давлении оппозиции на представителей власти в стране. Есть на что сетовать: ситуация выходит за рамки «войны с режимом» в Telegram-каналах и переходит в открытое насилие. 11 июля дом белорусского депутата Олега Гайдукевича, зампреда комиссии по международным делам, забросали коктейлями Молотова. В здании находились дети.

«Мы с вами говорили – какой следующий будет этап в Белоруссии этой, так называемой, цветной революции или мятежа? Они перешли к индивидуальному террору. Против тех людей, которые говорили откровенно. Против тех людей, которые выступали за государство и государственность», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер в очередной раз повторил: оппозиция финансируется извне, демократичные разговоры и попытки сотрудничать не сработали — «вот и получили соответствующие результаты». Но это для страны не катастрофа, убеждал Лукашенко Путина. Главное — это экономика.

В начале июня Минск получил уже второй трансфер на 500 миллионов долларов. Всего Россия пообещала соседям кредит на 1,5 миллиарда долларов.

pixabay.com / Maryna_Shyshlo

Так и до Союзного государства недалеко

Не спроста после встречи Путин напомнил о том, что же такое Союзное государство. «Государством» оно в прямом смысле слова не является, «это просто определенный уровень интеграции». Судя по сравнению с ЕС — недостаточно глубокий, по мнению российского президента.

«В Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. <…> И при полном сохранении суверенитета», — цитирует президента РИА Новости.

Важно, что такое объяснение Путин дал комментируя не встречу с Лукашенко, а свою статью об историческом единстве русских и украинцев, где заявил, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией». Похоже, в отношении РБ российский лидер придерживается аналогичного подхода.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Несмотря на достигнутые договоренности, Путин и Лукашенко говорят о совершенно разных сценариях для Белоруссии, считает политолог Илья Гращенков. Он уверен, что главная цель президента РБ — получить деньги и затянуть процесс интеграции: иначе Минск давно бы поменял свою позицию по Крыму. Но сохранить пространство для маневра Александру Григорьевичу очень важно.

«…Памятуя о том, как Лукашенко говорил о невозможности полного объединения с Россией, очевидно что его вполне можно вспугнуть чересчур бойкой ревизией его активов. Поэтому, надо полагать, помощь ему в очередной раз окажут, в том числе финансовую, но также продолжат использовать ослабление его режима против него самого же», — заявил Гращенков в своем Telegram-канале.

Сценарий Лукашенко — бесконечно обещать интеграцию, но затягивать ее ради сохранения личной власти. Сценарий Путина — интеграция, похожая на объединение, уверен политолог. Та самая, на которую президент намекает в новой статье.

Подробнее о предыдущей встрече и ее итогах читайте в нашем материале — «Встреча Путина и Лукашенко: купание в море, союзные дела и чемоданчик доказательств».