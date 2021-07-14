Жители России назвали сумму необходимого дохода на семью в пандемию

Российским семьям для удовлетворения базовых потребностей необходим доход в размере около 61 тысячи рублей, следует из опроса, проведенного Росстатом.

Участниками опроса стали более 100 тысяч домохозяйств. По данным переписи 2010 года, всего их в стране 54,6 млн. Опрос проводился во время пандемии — с октября по ноябрь 2020 года.

Наибольшие запросы оказались у семей с детьми-инвалидами и у молодых семей с детьми. Они оценили размер необходимого дохода в 88,4 тысячи и 80,9 тысячи рублей соответственно, передает РБК.

Минимально необходимый доход в 2018 году, по мнению россиян, составлял 58,5 тысячи рублей. При инфляции за два года на уровне 7% оценка минимально нужной суммы увеличилась лишь на 4%.