МИД объяснил, почему Россия проводит переговоры с талибами

Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, почему Москва вынуждена вести диалог с представителями движения "Талибан"1 (запрещено в России).

По его словам, такие контакты необходимы для донесения позиции Кремля касательно обстановки в регионе. Дипломат также отметил, что Москва предупреждала о последствиях вывода американских войск из Афганистана.

Стоит отметить, что представители движения посетили Россию 8-9 июля. Ситуация в Афганистане предсказуемо обострилась после решения Белого дома покинуть регион.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации