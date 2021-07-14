Путин объяснил неуместность обсуждения "СП-2" на нормандских переговорах

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обсуждения газопровода "Северный поток — 2" в рамках "нормандской четверки".

По его словам, нормандские переговоры были инициированы для обсуждения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Это политический формат, не предполагающий возможность дискуссии коммерческих проектах.

Вместе с тем Путин отметил, что российская сторона продолжит выполнять свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины в рамках текущего контракта. Запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" на это не повлияет.