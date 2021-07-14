Жителям Подмосковья дали советы, как не стать жертвой мошенников-газовщиков

Жителям Подмосковья рассказали, что лишь злоумышленники способны потребовать наличные средства за газификацию. АО "Мособлгаз" не принимает наличные.

Соответствующей информацией поделился генеральный директор организации Игорь Баранов. Он сообщил, что в Подмосковье злоумышленники стали под видом социальных газификации пытаться получить наличные деньги у людей, передает сайт 360tv.

Баранов подчеркнул, что АО "Мособлгаз" работает лишь по безналичному расчету. Он посоветовал позвонить на горячую линию, если якобы сотрудник по социальной газификации попросит рассчитаться за наличные деньги.