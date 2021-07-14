Гинцбург рассказал, когда стартует вакцинация подростков от COVID-19 в России

До 20 сентября в России начнут вакцинировать подростков против коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Подростки 12 –17 лет из Москвы недавно начали участвовать в исследовании российской вакцины "Спутник V", которое началось в столице 5 июля на базе двух медучреждений. В работе принимают участие 100 несовершеннолетних россиян, на момент 6 июля 21 подросток получил первую дозу препарата, сообщает РИА Новости.

У двоих участников наблюдалась невысокая температура. Гинцбург отметил, что это нормальная реакция организма на вакцину, которая свидетельствует о том, что человек получил не физраствор, а лекарственное средство.