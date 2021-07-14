Минтруд России анонсировал выплаты для семей со школьниками

Единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом сообщили пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

По заявлению большинство семей получат выплату в размере 10 тыс. рублей уже в этот день. Это необходимо, чтобы родители успели подготовить детей к школе, сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Заявления на получение школьной выплаты родители смогут направить в Пенсионный фонд уже с 15 июля. При этом многие уже получили уведомления с предзаполненными заявками на портале "Госуслуги" в личном кабинете. Обратиться за единовременной выплатой для семей с детьми школьного возраста можно до конца октября, отметили в Минтруде.