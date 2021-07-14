Трамп рассказал об ошибочных результатах в президентской гонке в США в 2020 году

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что Джо Байден был избран на пост главы государства случайно.

Трамп заявил, что комментарии Байдена мошеннические. Ранее демократ сообщал, что в 2020 году за него проголосовали 150 миллионов человек. Об этом говорится в заявлении экс-главы США.

"Допустим, он имел в виду 150 миллионов человек, основываясь на том факте, что у меня было 75 миллионов плюс, получается, что у него 75 миллионов, что на 6 миллионов меньше, чем они сказали, будто он получил", — сказал Трамп.

Во время выступления на тему избирательных прав Байден говорил, что президентская гонка в США была тщательно проанализирована и не вызвала никаких сомнений. Он также добавил, что на выборах было отмечено большое количество избирателей.