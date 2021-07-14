Украинские депутаты поддержали Меркель в отказе обсуждать "СП-2"

Украинский депутат Вадим Рабинович выразил поддержку насчет решения канцлера Германии Ангелы Меркель отказать Владимиру Зеленскому обсуждать "СП-2" в "нормандском формате".

Депутат добавил, что немецкий канцлер старалась не обидеть президента Украины, когда приводила аргументы и высказывала свое мнение. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что Меркель воспитанная женщина и "посылает вежливо".

Также Рабинович напомнил, что Франция и Германия не планируют обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее Зеленский и Меркель провели встречу в Берлине. Там они обсудили строительство российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА Новости.