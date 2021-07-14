Врачи рассказали подробности болезни певицы МакSим

Бактериальная инфекция вызвала у больной певицы МакSим плеврит легких.

Об этом сообщил терапевт Андрей Звонков. Он расшифровал данные компьютерной томографии артистки. По его словам, все полученные данные указывают на наличие у девушки коронавируса. Об этом передает Telegram-канал LIFESHOT.

"Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, у неё это на фоне ковидной пневмонии", — сказал он.

Плеврит способствует развитию дыхательной недостаточности. Из-за этого осложнения пациенты не могут дышать. Звонков также добавил, что у певицы обнаружен пиелонефрит. Он также появился в следствии осложнений. Врачи выявили у звезды воспаление желудочков головного мозга. Медики отметили, что шансы победить у артистки есть.