Боррель заявил о присоединении пяти стран к санкциям ЕС против Белоруссии

Пять стран, не входящих в Евросоюз, присоединились к экономическим санкциям в отношении Белоруссии.

Кандидаты на вступление в ЕС: Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. ЕС принял это обязательство и приветствует его. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

ЕС официально 25 июня ввел санкции из-за "нарушений прав человека в Белоруссии, преследования гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года". Ограничительные меры затронут некоторые сферы экономики страны.