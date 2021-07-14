Россия заняла четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на четвертое место в мире по количеству заражений коронавирусом, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, у более чем 5,8 млн россиян выявили COVID-19. По этому показателю Россия обошла Францию, заняв четвертое место в мире. Третье место занимает Бразилия с 19 млн человек, второе и третье остаются за Индией и США с 30,9 млн и 33,5 млн инфицированных соответственно.

Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Авенирович рассказал, почему коронавирус быстрее распространяется в жару. По его словам, это связано с использованием кондиционеров.