Блинкен рассказал о доверии в киберпространстве

Страны должны выстраивать практические меры доверия в киберпространстве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Важно сокращать риски нацбезопасности от кибердеятельности и новых технологи. Дипломатия должна защищать граждан, сети и предотвращать конфликты в киберсфере, создавать стандарты поведения. Об этом руководитель американского ведомства рассказал на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности.

Блинкен отметил, что США призывают к выстраиванию практик доверия с партнерами. По его словам, дипломатия важна и в предотвращении кибератак против бизнеса и защите демократии.