Туристов предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники стали обманывать туристов с помощью ложных сайтов для бронирования недвижимости.

Мошенники сначала регистрируют отель, которого не существует, на агрегаторе, после чего выманивают у туристов средства с помощью копии сайта, передает РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники напрямую связываются с путешественниками и просят еще раз подтвердить бронь, введя информацию банковской карты на сайте. При этом мошенники отправляют ссылку на оплату, которая ведет на страницу-двойник.

Пользователь может и не понимать, что отправляет деньги мошеннику, когда вводит данные карты и подтверждает перевод. Агрегатор при этом не несет никакой ответственности.