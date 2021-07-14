Зеленский: глава МВД Аваков подал в отставку без претензий

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков подал в отставку без претензий.

Ранее стало известно, что президент Украины уже нашел замену Авакову. На пост главы МВД Зеленский предложил нынешнего депутата Верховной рады Дениса Монастырского.

Арсен Аваков занял пост руководителя МВД 27 февраля 2014 года. Ему и еще одному министру удалось сохранить свои должности после прихода к власти Владимира Зеленского. Однако Авакову много раз прогнозировали скорую отставку, а сам президент заявлял, что министр находится на испытательном сроке.