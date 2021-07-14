США считают "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности ЕС

США считают, что трубопровод "Северный поток — 2" якобы несет угрозу для энергобезопасности Украины и Европы.

Такое мнение высказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент во время своего визита на Украину. Он сказал, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохим делом", передает РИА Новости.

Кент отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель через неделю прилетит в Вашингтон. Он подчеркнул, что США обсудят с ней вопросы, которые касаются российского трубопровода.