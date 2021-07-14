Частная компания может построить за свой счет участок БАМа в Сибири

Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна планирует построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля.

Протяженность дороги составит около 500 км, по ней можно будет поставлять около 30 млн тонн угля в год. Отмечается, что компания может потратить для строительства железной дороги до 3 млрд долларов. Об этом рассказала представитель компании Анастасия Харитонова, сообщает РБК.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным глава РЖД Олег Белозеров также упомянул о проекте, заявив, что это будет новая ветка в сторону Тихого океана. Российский лидер подчеркнул, что нужно реализовывать проект, если это целесообразно.