Россияне отказались почти от половины поездок на Кубань

После 1 августа российские туристы отказались почти от 50% поездок на Кубань.

Отдыхающие в большей степени отдали предпочтение Абхазии и Крыму. В этом направлении количество забронированных поездок выросло на 20–30%. Об этом сообщают "Известия".

С 1 августа туристы, которые хотят провести отдых на Кубани, должны предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса. Также подойдет справка о вакцинации первой дозой препарата или документ, который подтверждает, что человек за пол года до поездки переболел.

Около 50% от поездок на Кубань отказались. Об этом сообщил генеральный директор компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Он отметил, что остальные туристы планируют сделать прививку, чтобы не потерять деньги.