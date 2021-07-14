Путин назвал право республик на выход из СССР миной замедленного действия

Президент России Владимир Путин назвал право выхода республик из СССР самой опасной миной замедленного действия.

Глава государства дал расширенные комментарии о целях написания вышедшей накануне статьи об Украине.

"Я там прямо сказал, что самая опасная мина замедленного действия — это право свободного выхода республик Советского союза из единой страны", — заявил журналистам Путин.

Ранее Путин объяснил, зачем написал статью об Украине. По его словам, люди, занимаясь обычными делами, не думают о проблемах, которые упоминаются в материале. Идея написать статью об Украине у главы государства возникла из-за сложившейся ситуации и отношений с "ближайшими родственниками и соседями".