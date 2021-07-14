Путин проиллюстрировал триединство России, Украины и Белоруссии

Президент России Владимир Путин озвучил фразу, которая лучше всего доказывает триединство россиян, украинцев и белорусов.

Путин считает, что фраза "ты что, не русский?" лучше всего показывает общность России, Украины и Белоруссии. Президент спустя день после выхода материала об Украине прокомментировал смысл и цели создание статьи, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, эта фраза произносится на автомате, от души и сердца. Президент страны уверен, что триединство никуда не делось и никуда не исчезнет.