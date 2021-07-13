Путин надеется на серьезное восприятие его слов на Украине

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Украина всерьез воспримет озабоченности российской стороны.

Ранее глава государства рассказал, что размышлял над написанием статьи об Украине несколько месяцев. По его словам, занимаясь обычными делами, люди не думают о рассмотренных в статье проблемах. Идея написать материал об Украине у Путина возникла из-за сложившейся ситуации и отношений с "ближайшими родственниками и соседями".

Президент уточнил, что статья основана на "исторических фактах, событиях, на исторических документах".